American Electric Power: Kursziel von 89,38 EUR in Sichtweite

Die Aktie des US-amerikanischen Stromversorgers American Electric Power hat in den vergangenen fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren und befindet sich derzeit im negativen Trend. Trotzdem sind Bankanalysten davon überzeugt, dass das wahre Potenzial der Aktie bei einem Kursziel von 89,38 EUR liegt. Dies könnte Investoren ein Plus von +32,10% bescheren.

• American Electric Power verbuchte am 05.10.2023 eine negative Kursentwicklung von -2,67%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,38 EUR

• Die Analysten-Meinungen zum Guru-Rating bleiben unverändert bei durchschnittlich 3,67

Die aktuelle Marktlage spiegelt mit einer negativen Entwicklung der Stromversorger-Aktie wider. Dennoch bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch gestimmt und sieht weiterhin ein großes Potential für Investoren.

Laut aktuellen Schätzungen ist...