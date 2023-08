American Electric Power: Kursziel von 88,63 EUR erreicht?

Die Aktie von American Electric Power hat in letzter Zeit eher schlechte Ergebnisse geliefert. Gestern verzeichnete sie ein Minus von -0,91%, was zu einem wöchentlichen Verlust von -4,13% führte. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch und die Analysten stellen sich die Frage: War diese Entwicklung vorhersehbar?

Trotz allem liegt das mittelfristige Kursziel für American Electric Power bei optimistischen 88,63 EUR laut Bankanalysten. Dies würde ein Investitionspotenzial von +20,24% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund der jüngsten schwachen Performance.

3 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere 7 bewerten sie als aussichtsreich mit “Kauf”. Immerhin 9 Experten halten das Papier neutral (“halten”) und nur einer rät zum schnellen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...