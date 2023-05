American Electric Power: Kursziel liegt bei 95,79 EUR – Analysten sehen großes Potenzial

Die Aktie von American Electric Power verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang von -0,97%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -1,70%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Doch laut Experten ist die Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 95,79 EUR.

• AMERICAN ELECTRIC POWER: Am 24.05.2023 mit -0,97%

• Das wahre Kursziel liegt bei 95,79 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67

Wenn das stimmt, hätte sie ein Potenzial von +21,16% im Vergleich zum aktuellen Preis. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung aufgrund des schlechten Trends in letzter Zeit. Vier Experten empfehlen jedoch den Kauf der Aktie und sechs weitere zeigen sich optimistisch aber zurückhaltend mit einem “Kauf”-Rating. Sieben Experten stuften American...