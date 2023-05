American Electric Power: Kursziel bei 96,27 EUR - Analystenmeinungen

Die Aktie von American Electric Power hat in den letzten fünf Handelstagen um -4,81% an Wert verloren und schloss am 26.05.2023 mit einem Minus von -0,30%. Der Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings sehen Bankanalysten das wahre Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 96,27 EUR und eröffnen Investoren damit ein Kurspotenzial in Höhe von +25,46%. Doch nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Vier Experten meinen jedoch konkret, dass die Aktie ein starker Kauf sei. Sechs weitere bewerten sie optimistisch als “Kauf”, während sieben Experten neutral mit “halten” benoten. Nur einer ist davon überzeugt, dass American Electric Power verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67.