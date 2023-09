American Electric Power: Kurspotenzial von fast +24% laut Analysten

Zum gestrigen Handelstag legte American Electric Power um moderate 0,08 % zu. In der Folge zeichnete sich für die vergangene Woche ein Plus von 2,37 % ab. Die Stimmung am Markt ist somit relativ optimistisch – ein Trend, mit dem auch die Bankanalysten rechneten.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von American Electric Power bei 89,91 EUR gesehen. Das entspricht einem Potenzial von knapp +24 %. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung; einige teilen die Einschätzung des Marktes nicht.

Von den insgesamt 21 befragten Analysten empfehlen jedoch immerhin elf Investoren zum Kauf der Aktie oder sehen zumindest noch positive Signale im Chartbild (+52,38%). Weitere neun raten dazu, die Papiere zu halten. Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57.