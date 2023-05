American Electric Power: Kurspotenzial von +13,69% - Zielkurs bei 93,77 EUR

Die Aktie von American Electric Power wird derzeit unterbewertet und bietet Investoren ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +13,69%. Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 93,77 EUR.

• Am 03.05.2023 verzeichnete die Aktie eine Kursentwicklung von -0,50%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant bei 3,67

• Laut Expertenmeinung ist die Aktie ein starker Kauf für 4 Analysten

Trotz eines schwachen Trends in den letzten fünf Handelstagen mit einem Minus von -1,96%, sind viele Analysten optimistisch gestimmt. So sehen beispielsweise vier Experten die Aktie als starken Kauf an und sechs weitere setzen auf das Rating “Kauf”. Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf.

Insgesamt bewerten Bankanalysten American Electric Power positiv und sehen ein großes Potenzial im Unternehmen. Wichtig ist...