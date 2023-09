American Electric Power: Hohe Kurspotenziale von +23,95% - Kursziel bei 89,91 EUR

Die Aktie von American Electric Power hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert gewonnen und verzeichnete gestern ein Plus von +0,08%. Damit zeigt sich der Markt optimistisch. Auch die Analysten sind überzeugt: Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 89,91 EUR – das entspricht einem Potenzial von +23,95%.

• American Electric Power: Verzeichnen in der vergangenen Woche ein Plus von +2,37%

• Mittelfristiges Kursziel für American Electric Power liegt bei 89,91 EUR

• Mehrheit der Analysten empfehlen “Kauf” oder “Halten”

Laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und bietet Investoren eine erhebliche Rendite. Von insgesamt 21 Experten empfehlen drei einen Kauf und acht weitere geben ein positives Rating ab. Neun Experten positionieren sich neutral und lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt...