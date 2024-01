American Electric Power Companyrate Unit Aktie: Das ist ein Knall!

In den letzten zwei Wochen wurde American Electric Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert und empfiehlt daher eine "Schlecht" Bewertung auf Basis dieser Auswertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die American Electric Power derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 82,67 USD, während der Kurs der Aktie bei 84,51 USD liegt, was einer Abweichung von +2,23 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 79,56 USD, was einer Abweichung von +6,22 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert klassifiziert.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) wird American Electric Power als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,29 liegt, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 129,75 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Branchenvergleichs der Aktienkurse hat die American Electric Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,74 Prozent erzielt, was 63,47 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt 50,73 Prozent, wobei die American Electric Power aktuell 63,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.