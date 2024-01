American Electric Power Companyrate Unit Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die American Electric Power Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 82,83 USD gehandelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 81,22 USD liegt und somit einen Abstand von -1,94 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 78,61 USD, was einer Differenz von +3,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Ebenso wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 16,29, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält American Electric Power in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, wobei insgesamt 6 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu American Electric Power, und das Kursziel wird auf 96,06 USD festgelegt, was einer zukünftigen Performance von 18,27 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.