American Electric Power Company-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten vier Wochen konnten bei American Electric Power wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Die Stimmung bezüglich der Aktie hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält American Electric Power daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 4 bei American Electric Power, was eine positive Differenz von +0,09 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher neutral.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von American Electric Power im letzten Jahr eine Rendite von -12,74 Prozent erzielt, was 63,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde American Electric Power von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den letzten Tagen rund um das Unternehmen besprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht", und es wurden insgesamt 5 "Schlecht"-Signale herausgefiltert. Aufgrund dieser Auswertung wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung für die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt abgegeben.