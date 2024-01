American Electric Power Company Aktie: Das war abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Electric Power liegt mit 16,29 aktuell 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 129 für Stromversorger. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die langfristige Meinung von Analysten zu American Electric Power ist ebenfalls positiv. Von insgesamt 9 Bewertungen erhalten 6 das Prädikat "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Die Analysten setzen das Kursziel für die Aktie auf 96,06 USD fest, was einer potenziellen Performance von 18,27 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich American Electric Power in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an sieben Tagen von negativen Themen geprägt und nur an vier Tagen von positiven. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für American Electric Power liegt auf 7-Tage-Basis bei 63,04 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI einen Wert von 41,21, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.