American Electric Power Company Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Analystenbewertung: American Electric Power hat in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu American Electric Power. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 93,5 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 83 USD könnte die Aktie um 12,65 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die American Electric Power-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Electric Power-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 80,34 USD, während der aktuelle Kurs bei 83 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +3,31 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 80,89 USD, liegt auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,61 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei American Electric Power aktuell 4, was eine negative Differenz von -0,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" ergibt. Deshalb erhält das Unternehmen von unseren Analysten in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamentalanalyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei American Electric Power beträgt das aktuelle KGV 15, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 13,2. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.