American Electric Power Company Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für American Electric Power verändert. Die Stimmung hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine geringe Abweichung von +0,11 Prozent auf. Hingegen zeigt die Analyse der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +7,9 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Electric Power mit einem Wert von 15,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf fundamentaler Basis.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Performance von American Electric Power in den letzten 12 Monaten mit -14,42 Prozent unter dem Durchschnitt der "Stromversorger"-Branche liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt die Aktie eine Underperformance, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die American Electric Power-Aktie gemischte Bewertungen basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.