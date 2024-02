American Electric Power Company Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für American Electric Power wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 7 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 46,39, was bedeutet, dass American Electric Power weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das American Electric Power-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen rund um American Electric Power in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu dem Unternehmen geäußert wurden. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen, obwohl sich auch fünf Schlecht-Signale ermitteln ließen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von American Electric Power sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt American Electric Power damit 13,46 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt 0,15 Prozent. American Electric Power liegt aktuell 13,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt American Electric Power mit einer Dividendenrendite von 4,56 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,70 Prozent. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.