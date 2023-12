American Electric Power Company Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass American Electric Power über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine starke Präsenz im Netz hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der American Electric Power bei 83,14 USD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 82,13 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -1,21 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie jedoch bei +5,55 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber American Electric Power. In den letzten Tagen gab es zehn positive und drei negative Tage, wobei die neuesten Nachrichten ebenfalls hauptsächlich positiv waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wovon die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält American Electric Power von der Redaktion eine "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Electric Power bei 15, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 125,21) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist das Unternehmen damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.