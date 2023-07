American Electric Power: Bankanalysten sehen Kurspotential von +16,36%

Die American Electric Power Aktie wird laut Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 90,18 EUR und somit um +16,36% höher als der aktuelle Kurs.

• American Electric Power schließt am 03.07.2023 mit einem Plus von +0,35%

• Durchschnittliches Guru-Rating unverändert bei 3,55

Am letzten Handelstag stieg die Aktie um +0,35%, was sich auf eine positive Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen summiert (+1,27%). Die Stimmung an den Märkten ist demnach optimistisch.

Das Kurspotenzial für Investoren würde sich enorm steigern sollten die Analysten Recht behalten und das mittelfristige Kursziel erreicht werden. Insgesamt sind drei Experten davon überzeugt, dass es ein starker Kauf sei und sieben weitere bewerten sie als “Kauf”. Neun Experten sind neutral eingestellt (Bewertung “halten”) während...