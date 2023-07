American Electric Power: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 88,44 EUR

American Electric Power hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,08% erzielt. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf +0,91%. Der Markt zeigt sich derzeit neutral.

Das mittelfristige Kursziel für American Electric Power liegt laut Bankanalysten bei 88,44 EUR. Investoren könnten somit ein Potenzial von +11,49% haben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Der Anteil optimistischer Analysten beträgt trotzdem +50,00%. Drei Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und sieben weitere bewerten sie mit “Kauf”. Neun Experten geben eine neutrale Bewertung ab und einer rät sogar zum Verkauf.

Das Guru-Rating ist unverändert bei 3,55 geblieben.

Zusammenfassend gibt es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung der Aktie von American Electric...