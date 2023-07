American Electric Power: Analysten sehen Kursziel bei 90,39 EUR mit +14,59% Potenzial

Die Aktie von American Electric Power hat in der vergangenen Woche eine positive Kursentwicklung hingelegt. Mit einem Plus von +0,56% am 05.07.2023 erreichte sie insgesamt +5,12%. Die Bankanalysten sehen jedoch weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 90,39 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +14,59%. Während sich einige Experten optimistisch äußern und die Aktie als starken Kauf empfehlen (3 Analysten), bewerten andere sie neutral (9 Experten) oder raten sogar zum Verkauf (1 Experte). Insgesamt bleibt das Guru-Rating mit 3,55 unverändert positiv.

Analyse:

– American Electric Power legt in einer Handelswoche um +5,12% zu

– Mittelfristiges Kursziel bei 90,39 EUR (+14,59%) laut Bankanalysten

– Drei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

– Neun Experten...