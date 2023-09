American Electric Power: Analysten sehen Kursziel bei 88,74 EUR

Die Aktie von American Electric Power hat in der vergangenen Handelswoche einen negativen Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -1,31% hingelegt. Die Bankanalysten sind dennoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +23,00% bietet.

• Am 31.08.2023 verzeichnete American Electric Power eine negative Performance von -1,31%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 88,74 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,57 gleich

Insgesamt empfehlen drei Analysten die Aktie als “starken Kauf” und weitere acht Experten setzen auf “Kauf”. Neun Experten bewerten das Unternehmen als “halten”, während nur ein Experte zum Verkauf rät. Damit haben noch immer über die Hälfte (52%) der Analysten eine positive Einschätzung zur Aktie.

Das bewährte Trend-Indikator...