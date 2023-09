American Electric Power: Analysten sehen Kurspotenzial von +24,22%.

Die Aktie des US-Energieversorgers American Electric Power hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und ist gestern um -0,63% gefallen. Das entspricht einem Abwärtstrend von insgesamt -5,03%. Der Markt scheint derzeit also relativ pessimistisch zu sein.

Allerdings halten die meisten Bankanalysten die Aktie für unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 89,20 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, hätte die Aktie ein Potenzial von +24,22%. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch: Während drei Analysten die Aktie als starkem Kauf empfehlen und acht weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, bewerten zehn Experten sie neutral mit “halten”. Insgesamt bleibt jedoch eine Mehrheit (52,38%) positiv gestimmt.

Das Guru-Rating von American Electric Power liegt unverändert bei 3,67.