American Electric Power: Analysten sehen Kurspotenzial bei 89,18 EUR

Die Aktie von American Electric Power hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,05% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sogar ein Zuwachs von +3,55% verzeichnet werden, was auf Optimismus seitens des Marktes hindeutet.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 89,18 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial für zusätzliche Gewinne in Höhe von +12,57% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und einige teilen diese Einschätzung nicht.

Trotz allem gibt es insgesamt mehr Optimisten als Pessimisten unter den Analysten. Konkret empfehlen drei Experten die Aktie zum Kauf und weitere sieben halten sie zumindest für einen starken Kauf. Neun weitere bewerten die Aktie als “halten”, während nur einer davon überzeugt ist, dass...