American Electric Power: Analysten sehen Kurspotential von 24,39% - Zielkurs bei 89,48 EUR

Die Aktie des Energieversorgers American Electric Power hat in der vergangenen Handelswoche an Wert verloren. Am gestrigen Tag gab sie um weitere 1,12% nach. Doch die Stimmung unter den Bankanalysten ist weiterhin positiv: Sie schätzen das mittelfristige Kurspotenzial auf durchschnittlich 89,48 EUR ein – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von satten +24,39%.

Doch nicht alle Experten teilen diese Meinung: Während drei Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und acht weitere mit “Kauf” einstufen, empfehlen neun Experten eine “Halten”-Bewertung und einer sieht sogar einen Verkaufskandidaten. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57.

Trotz des schwachen Trends der vergangenen Woche sind die meisten Analysten optimistisch gestimmt und sehen weiterhin deutliches Potenzial für American Electric Power...