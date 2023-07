American Electric Power: Analysten sehen Kurspotential von +14,27%

Gestern verzeichnete die Aktie von American Electric Power an der Börse eine negative Entwicklung von -1,99%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich insgesamt ein Verlust von -0,63% und somit eine neutrale Stimmung am Markt.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das wahre Kurspotenzial bei 87,00 EUR. Dies entspricht einer Steigerung um +14,27% vom jetzigen Wert aus betrachtet. Von den befragten Analysten waren 50% optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,55. Es gibt aktuell drei starke Kaufempfehlungen sowie sieben Empfehlungen zum Kauf. Die Mehrheit der Experten (9) stuft die Aktie als “halten” ein während nur eine Person einen Verkauf nahelegt.