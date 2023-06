American Electric Power: Analysten prognostizieren deutliches Kurspotenzial

Die Aktie von American Electric Power wird derzeit laut Expertenmeinung an der Börse unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 96,04 EUR und somit um +23,30% höher als der aktuelle Wert.

• American Electric Power verzeichnete am 12.06.2023 ein Plus von +0,01%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 96,04 EUR

• Guru-Rating bewegt sich auf einem Niveau von 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67

Gestern erzielte American Electric Power ein moderates Plus von +0,01% an der Börse. In den vergangenen fünf Handelstagen addierte sich die Entwicklung auf eine Gesamtsteigerung von +0,30%. Die momentane Marktstimmung ist neutral eingestuft worden.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wurde im Durchschnittsbereich aller Bankanalysten mit 96,04 EUR angegeben – eine Prognose mit einer positiven Abweichung zum aktuellen Wert...