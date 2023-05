American Electric Power: Analysten erwarten steigendes Kurspotenzial - aktuelles Ziel bei 96,21 EUR

Die Aktie von American Electric Power hat in den letzten Tagen stark an Wert verloren. Gestern setzte sich der negative Trend fort und der Kurs fiel um weitere -3,13%. Insgesamt beträgt das Minus für die Woche nun bereits -4,69%. Die Stimmung am Markt ist daher momentan eher pessimistisch.

Doch laut Experten liegt das wahre Potenzial der Aktie viel höher als ihr aktueller Wert. Das mittelfristige Kursziel von American Electric Power wird im Durchschnitt bei 96,21 EUR gesehen – ein Plus von +25,08% zum jetzigen Stand. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Aktuell empfehlen 10 Experten die Aktie zum Kauf oder Halten und nur einer meint sie solle verkauft werden. Das Guru-Rating bleibt mit 3,67 gleichbleibend positiv.

Zusammenfassend kann man...