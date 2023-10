American Electric Power: Analyse zeigt Kurspotential von +31,17% - Kursziel bei 89,16 EUR

Die Aktie des Energieversorgers American Electric Power verlor in den letzten fünf Handelstagen 5,89%. Gestern fiel sie allein um 4,49%, was zu Pessimismus am Markt führte. Doch Experten sind sich einig: Die Aktie ist unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 89,16 EUR.

• American Electric Power fiel gestern um 4,49%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 89,16 EUR

• Drei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,67 unverändert

Das Potenzial der American Electric Power-Aktien beträgt laut Bankanalysten +31.17%, wenn das mittelfristige Ziel erreicht wird. Derzeit raten drei Analysten zum Kauf dieser Aktien mit großer Überzeugung und acht weitere teilen diese Meinung optimistischerweise ebenfalls.

Zehn Experten befürworten jedoch eine neutrale...