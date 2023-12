American Electric Power Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten vier Wochen konnte bei American Electric Power eine positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Sentimentanalyse. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen beobachtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 83,33 USD nur um +0,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ist ein Anstieg um +7,9 Prozent zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die American Electric Power-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut". Dies basiert auf 8 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 16,34 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Electric Power mit 15,84 unter dem Durchschnitt der Branche "Stromversorger" von 125 liegt. Dies weist auf eine relative Preisgünstigkeit hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.