American Electric Power: Aktie könnte um +23,95% steigen - Kursziel 89,91 EUR

Die American Electric Power-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,91 EUR und bietet damit ein Potenzial von +23,95%.

• Am 11.09.2023 stieg die Aktie um +0,08%

• Guru-Rating bleibt mit 3,57 das selbe

• Von insgesamt 21 Analysten empfehlen 52,38% die Aktie zum Kauf

In den letzten fünf Handelstagen hat sich das Papier bereits um +2,37% gesteigert. Die optimistische Stimmung an der Börse spiegelt sich auch in den Marktprognosen wider.

Während drei Bankanalysten American Electric Power als “starken Kauf” einschätzen und acht weitere Experten eine positive Bewertung abgeben (“Kauf”), befinden sich neun Analysten auf einer neutralen Position (“halten”). Nur ein Experte rät aktuell sogar zum Verkauf.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzungen ebenfalls und bleibt...