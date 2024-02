American Electric Power Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die American Electric Power-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 80,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 82,56 USD liegt, was einer Abweichung von +2,28 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (80,17 USD) weist mit einer Abweichung von +2,98 Prozent eine neutrale Bewertung auf.

Die Anlegerstimmung zeigt sich ebenfalls neutral bis positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen zu American Electric Power geäußert. Darüber hinaus ergeben fünf Handelssignale ein Bild von 0 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie jedoch bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt American Electric Power mit 4,56 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,70 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung als Investment führt.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis unterschiedliche Einschätzungen. Der RSI7 von 7 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 von 46,39 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die American Electric Power-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.