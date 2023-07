American Electric Power: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 90,35 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von American Electric Power ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 90,35 EUR, was einem Potenzial von +15,22% entspricht. Der gestrige Handelstag verlief mit -0,55% zwar leicht negativ, trotzdem summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Tage auf +2,49%. Insgesamt scheint die Stimmung am Markt also relativ optimistisch zu sein.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der American Electric Power-Aktie und sieben weitere bewerten sie ebenfalls positiv mit “Kauf”. Neun Experten positionieren sich neutral mit “halten”, während nur einer einen Verkauf empfiehlt. Damit liegt der Anteil der Optimisten bei +50%.

Auch das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,55 Punkten. Sollte das mittelfristige Kursziel erreicht werden können Anleger möglicherweise Gewinne...