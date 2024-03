American Electric Power Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. American Electric Power wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 92,21 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis beträgt der Wert 35,74, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält American Electric Power eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Electric Power beträgt 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Stromversorger-Branche als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung für American Electric Power abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 93,5 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat American Electric Power ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 4. Dies führt zu einer neutralen Bewertung von -0,24 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche. Von unseren Analysten erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.