American Electric Power Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Anlegerstimmung bezüglich American Electric Power war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse wurden insgesamt zehn positive und drei negative Tage verzeichnet, und an einem Tag war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich liegt die Rendite von American Electric Power mit -14,42 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen". In den vergangenen 12 Monaten erzielte die "Stromversorger"-Branche eine mittlere Rendite von 53,94 Prozent, wobei American Electric Power mit 68,36 Prozent ebenfalls deutlich zurückbleibt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von American Electric Power beträgt derzeit 4,67 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 %. Dieser Unterschied von 1,6 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Electric Power einen Wert von 15 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 125,21) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.