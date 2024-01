American Electric Power Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

American Electric Power: Analysten bewerten Aktie als "Gut"

Die Analyse der Analystenmeinungen zu American Electric Power ergab in den letzten zwölf Monaten 6 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96,06 USD, was einem potenziellen Anstieg um 15,49 Prozent vom letzten Schlusskurs (83,18 USD) entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigte sich über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 16,29 und damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,74 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,08 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -17,82 Prozent, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich, und damit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.