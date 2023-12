American Electric Power Aktie: Eine Gewinnchance?

Aktienanalyse: American Electric Power

Investoren, die derzeit in die Aktie von American Electric Power investieren, können eine Dividendenrendite von 4,67 % erzielen, was 0,06 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenausschüttungen des Unternehmens nur leicht überdurchschnittlich sind, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 6-mal eine positive, 2-mal eine neutrale und 1-mal eine negative Einschätzung für die American Electric Power abgegeben. Langfristig wird der Titel also institutionell positiv bewertet. Für den aktuellen Kurs von 81,33 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 18,11 % mit einem mittleren Kursziel von 96,06 USD, was insgesamt als positive Bewertung zu sehen ist.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz eine Rolle. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten erhöht war, was positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Fundamental betrachtet hat die Aktie von American Electric Power ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,29, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet als günstig angesehen werden kann.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung der American Electric Power-Aktie, sowohl aus Sicht der Dividendenausschüttungen, der Analysteneinschätzung als auch der fundamentalen Kriterien.