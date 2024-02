American Electric Power Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die American Electric Power-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 80,72 USD, während der letzte Schlusskurs bei 82,56 USD liegt, was einer Abweichung von +2,28 Prozent entspricht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs von 80,17 USD eine Abweichung von +2,98 Prozent aufweist. Somit erhält die American Electric Power-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurz- und langfristiger Basis.

Die Analyse der Analysten ergibt, dass die American Electric Power überwiegend positive Bewertungen erhalten hat. In den letzten zwölf Monaten gab es 6 positive, 2 neutrale und 1 negative Einschätzung, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 96,06 USD, was einer potenziellen Steigerung um 16,35 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die American Electric Power-Aktie überverkauft ist, was auf mögliche Kursgewinne hindeuten könnte. Der RSI7 liegt bei 7 Punkten, während der RSI25 bei 46,39 Punkten liegt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die American Electric Power-Aktie eine Rendite von -13,31 Prozent erzielt, was 13,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.