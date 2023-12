American Eagle Outfitters Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Die American Eagle Outfitters wird in einer technischen Analyse als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,91 USD, was einer Überperformance von +40,11 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs von 20,89 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 18,56 USD zeigt eine positive Abweichung von +12,55 Prozent, was das Gesamtrating als "Gut" bestätigt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von American Eagle Outfitters als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 13,61 liegt es insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" (36,96). Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat die American Eagle Outfitters in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 73,4 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zum durchschnittlichen Rückgang von -15,49 Prozent in der Branche, was einer Outperformance von +88,89 Prozent entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertrifft das Unternehmen mit einer Rendite, die 77,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3,37 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (3,17) für diese Aktie liegt. Dadurch erhält American Eagle Outfitters eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik von den Analysten.