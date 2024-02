American Eagle Outfitters Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs von American Eagle Outfitters hat im letzten Jahr eine Rendite von 37,04 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" einen Anstieg um 46,32 Prozent über dem Durchschnitt bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -9,1 Prozent, und American Eagle Outfitters liegt aktuell 46,14 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat American Eagle Outfitters mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,19 einen Wert, der unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet eine Differenz von 55 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 35. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Analysteneinschätzung für die American Eagle Outfitters-Aktie ist derzeit "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für das letzte Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (15,5 USD) deutet auf ein Abwärtspotential von -30,27 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält American Eagle Outfitters eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Eagle Outfitters-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,43 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 22,23 USD liegt, was eine Abweichung von +35,3 Prozent bedeutet. Für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (20,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,67 Prozent Abweichung). Basierend auf dieser Analyse wird die American Eagle Outfitters-Aktie sowohl auf langfristiger als auch kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.