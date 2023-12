American Eagle Outfitters Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die American Eagle Outfitters-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 und 50 Handelstage basiert. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +40,66 Prozent bzw. +14,04 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der American Eagle Outfitters liegt bei 20,71, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,61 insgesamt 63 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel".

Bei der Auswertung des Sentiments und des Buzz wird festgestellt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die American Eagle Outfitters-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer und fundamentalen Sicht, während das Sentiment und der Buzz eher negativ ausfallen.