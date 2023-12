American Eagle Outfitters Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den American Eagle Outfitters-Aktienkurs liegt der RSI bei 11,89, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 40,73 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der American Eagle Outfitters-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,72 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,76 USD weicht um +41,03 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 18,06 USD und einer Abweichung von +14,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American Eagle Outfitters mit einem Wert von 13,61 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie als vergleichsweise preisgünstig angesehen werden kann und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für American Eagle Outfitters. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Einschätzung der Aktie aus Sicht der Anleger.