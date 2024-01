American Eagle Outfitters Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Dividendenrendite von American Eagle Outfitters beträgt derzeit 2,36 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,38 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI von American Eagle Outfitters bei 46,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 37,11 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 15,49 USD liegt, während die Aktie selbst bei 21,45 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt +38,48 % und zum GD50 +9,44 %, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat American Eagle Outfitters in den letzten 12 Monaten eine Performance von 54,87 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -4,87 % gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +59,73 % im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von American Eagle Outfitters um 44,61 % über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.