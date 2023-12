American Eagle Outfitters Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie von American Eagle Outfitters wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV von 13,61 liegt insgesamt 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 36,16 beträgt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" gemäß der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der American Eagle Outfitters von 20,03 USD eine Entfernung von +34,97 Prozent vom GD200 (14,84 USD), was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 18,39 USD. Damit ergibt sich ein Abstand von +8,92 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der American Eagle Outfitters-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet American Eagle Outfitters nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von American Eagle Outfitters in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 73,4 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -17,16 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +90,56 Prozent im Branchenvergleich für American Eagle Outfitters. Darüber hinaus lag die mittlere Rendite im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bei -4,62 Prozent, wobei American Eagle Outfitters um 78,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

