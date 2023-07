American Eagle Outfitters in 46 Tagen: Quartalszahlen und Prognose für Aktionäre

46 Tage. Das ist der Countdown bis American Eagle Outfitters, das Unternehmen mit Sitz in Pittsburgh, USA, seine Ergebnisse für das erste Quartal vorstellt. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie entwickelt sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In 46 Tagen wird die American Eagle Outfitters-Aktie ihre Quartalszahlen präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,16 Mrd. EUR ist das Unternehmen gespannt auf die Ergebnisse. Laut Analystenprognosen wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 88,99 Tsd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +1,30 Prozent auf 951,26 Mio. EUR gerechnet. Der Gewinn soll ebenfalls steigen und voraussichtlich um +6,30% auf 8,70 Tsd. EUR ansteigen.

Allerdings sind die Prognosen für das...