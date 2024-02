American Eagle Gold Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen hauptsächlich eine negative Stimmung unter den Anlegern. An fünf Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders häufig wurde in den vergangenen Tagen negativ über das Unternehmen American Eagle Gold diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bezüglich der Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als gewöhnlich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die American Eagle Gold-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Aktie von American Eagle Gold eine neutrale Einschätzung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die RSI7 (sieben Tage) ergibt sich ein Wert von 58,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 (25 Tage) weist einen Wert von 36,81 auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength-Index als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der American Eagle Gold-Aktie ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,26 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,52 CAD, was einem Unterschied von +100 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (0,37 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +40,54 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die American Eagle Gold-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.