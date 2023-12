American Cryostem Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. American Cryostem weist einen RSI von 50 auf, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 70,37, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer schlechten Einstufung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein schlechtes Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über American Cryostem überwiegend negativ diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine schlechte Einschätzung.

Bei der Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes von American Cryostem spielen sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Veränderung der Stimmung eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für American Cryostem ist gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei American Cryostem beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.