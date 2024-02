American Cryostem Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Saul Centers":

Der Biotechnologie-Konzern American Cryostem schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 2,54 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,54 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von American Cryostem innerhalb von 7 Tagen überverkauft sind. Der RSI liegt bei 0, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung hinsichtlich der Aktienkurse von American Cryostem ist hauptsächlich negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von American Cryostem ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.