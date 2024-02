American Cryostem Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für American Cryostem liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Dieses Rating gilt sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage (RSI25). Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -2,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

Die Anlegerstimmung gegenüber American Cryostem ist überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es fünf positive und sieben negative Tage, mit zwei Tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls beobachtet. American Cryostem zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird American Cryostem daher von der Redaktion in Bezug auf Anlegerstimmung und langfristiges Stimmungsbild als "Schlecht" und "Neutral" bewertet.