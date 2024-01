American Cryostem Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. American Cryostem wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die American Cryostem-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie von American Cryostem überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von American Cryostem in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei American Cryostem in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von American Cryostem investieren, bedeutet dies, dass sie eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie erhalten, was einem geringeren Ertrag von 2,49 Prozentpunkten entspricht. Somit ergibt sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.