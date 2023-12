American Cryostem Aktie: Alles unter Kontrolle?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der American Cryostem als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 100 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Dies führt zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite für American Cryostem beträgt derzeit 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei American Cryostem festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält American Cryostem daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei American Cryostem in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.