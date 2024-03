American Cannabis Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "American Cannabis":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich American Cannabis bleibt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei weiteren Tagen zeigten sich die Anleger neutral. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu American Cannabis gegeben hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 85,71, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 53,33, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die American Cannabis derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,02 USD, während der Kurs der Aktie (0,011 USD) um -45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Im Gegensatz dazu ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 USD über die vergangenen 50 Tage, was als Abweichung von +10 Prozent bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".