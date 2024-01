American Cannabis Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "American Cannabis":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist. Die RSI-Werte werden auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 für American Cannabis liegt aktuell bei 80 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 67,86, was darauf hinweist, dass American Cannabis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das American Cannabis-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der American Cannabis-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch die Aktie erneut mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von American Cannabis angemessen mit "Neutral" bewertet ist.